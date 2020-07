Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Bramsche (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:50 Uhr, versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Juweliergeschäft am Brückenort, Bramsche Innenstadt, einzudringen. Dazu wurde mit einem unbekannten Gegenstand und roher Gewalt versucht, das Schaufenster zu zerstören. Die Sicherheitsverglasung hielt aber stand. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Nun sucht die Polizei Bramsche nach Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind. Der Eindringversuch muss Lärm verursacht haben, deshalb könnten insbesondere Anwohner Beobachtungen gemacht haben. Erreichbar ist die Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

