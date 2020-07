Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Pkw durch Farbschmierereien beschädigt

Ostercappeln (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Straße "Am Ströken" ein blauer Ford Focus durch Farbschmierereien beschädigt. Unbekannte Täter hinterließen mit silberner Farbe rund um den Pkw Schriftzeichen und sonstige Schmierereien. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat und insbesondere auf verdächtiger Fahrzeuge oder Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell