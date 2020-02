Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: SUV gestohlen ++ Zwei Verletzte nach Unfall am Bahlburger Kreuz

Neu Wulmstorf (ots)

SUV gestohlen

Im Immenweg entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen schwarzen Toyota RAV4. Wie die Täter das Fahrzeug öffneten und fortschafften ist bislang unklar. Vermutlich nutzten sie technische Hilfsmittel um das KeylessGo-System des SUV zu überwinden. An dem gestohlenen Auto waren die Kennzeichen WL-TD 63 angebracht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf, Tel. 040-70013860, entgegen.

+++

Winsen - Zwei Verletzte nach Unfall am Bahlburger Kreuz

Am Mittwoch ereignete sich um 16:12 Uhr auf der Landesstraße 234 zwischen Luhdorf und Garstedt ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Zwei Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Die Ursache des Unfalls setzte ein 46-jähriger Mann aus Frankreich. Er war mit seinem Peugeot aus Pattensen in die Kreuzung eingefahren, obwohl sich aus Richtung Luhdorf mehrere vorfahrtberechtigte Fahrzeuge näherten.

Die 63-jährige Fahrerin des ersten Fahrzeugs musste stark abbremsen, um nicht mit dem Peugeot zu kollidieren. Auch die 52-jährige Fahrerin des dahinterfahrenden Ford erkannte die Situation sofort und bremste stark ab. Die 81-jährige Fahrerin eines Audi konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr auf den Ford Fiesta auf und schob diesen gegen das vorderste Auto.

Sowohl die Audi- als auch die Ford-Fahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher und die Fahrerin des ersten Fahrzeuges kamen mit dem Schrecken davon.

An den drei Fahrzeugen, die in Richtung Garstedt unterwegs waren, entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 12.000 Euro. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

