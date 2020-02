Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw gestohlen

Seevetal/Emmelndorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag (25.02.2020), in der Zeit zwischen 18 Uhr und 08.20 Uhr, ist im Wachholderstieg ein grauer Skoda Octavia gestohlen worden. Der Wagen war am Montagabend auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt worden. Dienstagmorgen bemerkten die Eigentümer sein Fehlen.

Der Wert des Fahrzeugs liegt bei rund 18.000 Euro. Das Kennzeichen lautet WL-DT 1315. Hinweise zum Verbleib des Wagens nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105 6200 entgegen.

