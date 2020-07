Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Hund schnappte nach Jogger - Hundehalter flüchtete

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 09:40 Uhr, meldete sich ein 54-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte bei der Polizei. Der Mann war als Jogger im Waldstück oberhalb des Kasinoparks in Richtung Schützenhaus unterwegs gewesen, als er von einem Hund angefallen wurde. Der Hundebesitzer sei mit seinem Hund aus Richtung des Parkplatzes am Schützenhaus gekommen. Unvorhersehbar habe der schwarze Vierbeiner nach dem Jogger geschnappt und ihn gebissen. Seine Jogginghose wurde dabei beschädigt. Der 54-Jährige forderte den Hundehalter dazu auf, auf die verständigte Polizei zu warten. Der Unbekannte setzt seinen Weg aber unbeirrt in Richtung Waldbad fort.

Beschreibung des Hundehalters:

- schlanke Statur

- kurze braune Haare, Halbglatze

- graues Langarmshirt oder dünner Pullover

- Halstuch

- blaue Jeans

- knöchelhohe, dunkle Schuhe

- am Gürtel rechtsseitig eine Bauch- / Beintasche / Futterbeutel

Beschreibung des Hundes:

- komplett schwarz, etwa kniehoch

- Rasse nicht bekannt

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet den Hundehalter sich zu melden. Ebenso suchen die Beamten nach Hinweisgebern, die den Hundehalter oder seinen Hund kennen. Möglicherweise ist der Gesuchte regelmäßig auf dieser Strecke unterwegs. Erreichbar ist die Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell