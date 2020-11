Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0787 --Trickbetrüger als Teppichverkäufer unterwegs--

Ort: Bremen-Schwachhausen und Bremen-Burglesum Zeit: 24.11.2020 und 25.11.2020

Dienstag und Mittwoch tarnten sich Betrüger in Schwachhausen bei einer 86-Jährigen und einer 92-Jährigen als Teppichverkäufer. Mit dem sogenannten Enkeltrick versuchte eine Unbekannte einem 74-Jährigen in Burglesum das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Am Dienstagnachmittag erschienen zwei Männer an der Wohnung einer 92 Jahre alten Frau in der Emmastraße. Sie boten ihr Teppiche zum Verkauf an. Als die Seniorin diese bezahlen wollte, entriss einer der Beiden ihr das Portemonnaie und holte sich einen Geldbetrag heraus.

Ähnliche Masche, anderer Tatort: In der Heinrich-Heine-Straße bekam am Mittwoch eine 86-Jährige einen Telefonanruf. Am Hörer entlockte ihr ein unbekannter Mann die Adresse. Kurze Zeit später klingelte es an der Tür der Seniorin. Sie ließ zwei Männer mit Teppichen unterm Arm herein. Als das Duo einen hohen Geldbetrag forderte und die 86-Jährige darauf nicht einging, verließen die Unbekannten die Wohnung.

Mit dem sogenannten Enkeltrick, versuchte eine Unbekannte am Mittwoch an das Geld eines 74-Jährigen Mannes aus der Richthofenstraße zu kommen. Gegen 14:00 Uhr erhielt der Bremer einen Anruf. Eine Frau gab sich als eine Verwandte aus und forderte einen hohen Geldbetrag für ihre Eigentumswohnung. Der Mann reagierte richtig, legte auf und informierte die Polizei.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen ihrer Opfer zu gelangen. Die Polizei rät: Seien sie wachsam und lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Rufen Sie im Zweifel immer die kostenloses Rufnummer 110.

