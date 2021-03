Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck/ Graffiti an Gebäuden

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben in Havixbeck Schmierereien an mehreren Gebäuden hinterlassen. Betroffen sind an der Schulstraße: Die Anne-Frank-Gesamtschule samt Schulhof, Buswartehalle und Tischtennisplatte sowie das in unmittelbarer Nähe befindliche Forum/Mensagebäude.

Auch an der Baumberge-Grundschule an der Dirkes Allee sowie an der Baumberge Sporthalle und am Hallenbad an der Altenberger Straße haben Unbekannte Graffiti hinterlassen.

Die Tatzeit liegt zwischen Montag (22.03.21) und Mittwoch (24.03.21). Eine genaue Uhrzeit steht derzeit nicht fest. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-14-0 zu melden.

