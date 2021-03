Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn/ Auflieger beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben sich in Bösensell an einem Kleintransporter mit Auflieger zu schaffen gemacht. Dieser stand an der Straße Am Dorn auf einem Lkw-Parkplatz. Zwischen 20.50 Uhr am Dienstag (23.03.21) und 8 Uhr am Mittwoch (24.03.21) entfernten sie eine Plombe, um an den Laderaum zu gelangen. Auch die Ladeplane des betroffenen Aufliegers beschädigten die Täter. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell