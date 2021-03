Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B525/Münsteranerin bei Unfall schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B525 ist eine 27-jährige Münsteranerin am Mittwoch (24.03.21) schwer verletzt worden. Gegen 8.20 Uhr befuhr sie die Bundesstraße in Richtung Nottuln. Kurz vor der Kreuzung zum Beisenbusch stand der Wagen eines 38-jährigen Autofahrers aus Ascheberg, der aufgrund einer roten Ampel gestoppt hatte. Die Frau fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Die B525 war während der Unfallaufnahme nur einspurig befahrbar. Die Polizei regelte den Verkehr und leitete diesen an der Unfallstelle vorbei.

