Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Deutsche Bank, Overbergplatz, eine Person nach Geldautomatensprengung festgenommen

Am 25.03.2021, gegen 02:20 Uhr, sprengten mehrere Täter den Geldautomaten der Deutschen Bank am Overbergplatz in Dülmen. Durch die schnelle Reaktion der Polizei Dülmen, konnte ein Täter, nach kurzer, fußläufiger Verfolgung vor Ort festgenommen werden. Die weiteren Täter konnten mit einem Pkw flüchten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher erfolglos. Am Gebäude der Bankfiliale entstand erheblicher Gebäudeschaden, die Statik des Gebäudes muss durch einen Sachverständigen geprüft werden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

