Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach versuchtem schweren Raub auf Supermarkt gesucht

Hagen (ots)

Am 09.02.2021, gegen 21:15 Uhr, kam es, wie bereits berichtet, in der Schwerter Straße zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die dortige Lidl-Filiale. Etwa eine Stunde zuvor, gegen 20:15 Uhr, kam es in der Lessingstraße, zu einem witterungsbedingten Verkehrsvorgang. Dabei hatte sich ein blauer VW Golf Cabriolet aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse festgefahren. Der PKW konnte mit Hilfe von Passanten bzw. Anwohnern befreit werden und seine Fahrt fortsetzen. Seitens der Polizei wird gegenwärtig aufgrund der relativen Tatortnähe davon ausgegangen, dass die Fahrzeuginsassen und die Helfer sachdienliche Hinweise zum Überfall auf den Lidl-Markt geben können. Aus diesem Grunde wird gebeten, dass sich die Fahrzeuginsassen des blauen Golfs und Personen, welchen der oben dargestellte Verkehrsvorgang in der Lessingstraße bekannt geworden ist, bei der Polizei unter der Nummer 02331 986 2066 melden. (sh)

