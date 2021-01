Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall auf Bundesstraße

Lingen (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der B213 in Lingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-Jähriger war gegen 13.30 Uhr mit seinem Lkw in Richtung Lingen unterwegs. Nachdem er ein Fahrzeug überholte, kam er beim Einscheren nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Für die Bergungsarbeiten war die Bundesstraße zwischen Brögbern und Bawinkel bis 19 Uhr voll gesperrt.

