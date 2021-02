Polizei Hagen

POL-HA: Ausgestellt 2029 in der "Landeshauptstad Hagen" - Führerscheinfälschung fällt bei Trunkenheitsfahrt auf

Hagen (ots)

Am Sonntag, 14.02.2021, fuhr eine Streifenwagenbesatzung gegen 00:30 Uhr über die Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Dort kam ihnen ein Toyota ohne eingeschaltetes Abblendlicht entgegen. Der Fahrer fuhr ausgesprochen langsam und unsicher. Die Beamten wendeten ihren Streifenwagen und gaben dem Mann Anhaltesignale. Dieser fuhr mit seinem Toyota auf den an den Straßenrand geschobenen Schnee. Der 32-Jährige händigte einen vermeintlichen Führerschein aus. Die Fälschung war offensichtlich, da auf dem Dokument die "Landeshauptstad Hagen", sowie auf der Rückseite das Gültigkeitsdatum ab dem Jahre 2029 gedruckt war. Auch ein Alkoholtest verlief mit fast 0,6 Promille positiv. Die Polizisten untersagten dem Hagener die Weiterfahrt, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (sh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell