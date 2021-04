Polizei Hamburg

POL-HH: 210423-3. Zwei vorläufige Festnahmen nach Unterschlagung in Hamburg-Bergedorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 22.04.2021, 09:50 Uhr

Tatort: Hamburg-Bergedorf, Justus-Brinckmann-Straße

Polizeibeamte haben gestern Vormittag einen 15- und einen 21-jährigen Montenegriner wegen des Verdachts der Unterschlagung von Postsendungen vorläufig festgenommen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte die Post in der Vergangenheit vermehrt das Fehlen von Postsendungen festgestellt und daraufhin für interne Ermittlungen Mitarbeiter der Deutschen Post Sicherheit eingesetzt. In deren Fokus geriet ein 21-jähriger Mitarbeiter eines für die Post tätigen Subunternehmers. Als die Mitarbeiter der Deutschen Post Sicherheit gestern den 21-jährigen Fahrer auf dessen Route überprüften, stellten sie in dessen Transporter nicht vorschriftsmäßig ausgelieferte Pakete fest.

Die anschließend verständigten Polizeibeamten nahmen den 21-Jährigen und dessen jüngeren Bruder, der ihn auf der Route begleitet hatte, vorläufig fest und brachten sie zum Polizeikommissariat 43.

Im weiteren Verlauf wurden durch Ermittler des Landeskriminalamts (LKA 173) die von den Tatverdächtigen bewohnten Räume einer in Curslack befindlichen Wohnunterkunft durchsucht. Hier stellten die Beamten weitere Postsendungen, die bereits zum Teil geöffnet worden waren, sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen, beziehungsweise im Fall des 15-Jährigen den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die noch andauernden Ermittlungen führt das für die Region Bergedorf zuständige Landeskriminalamt (LKA 173).

