Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210408-3-pdnms Flüchtige Person in Bereich Neumünster

Boostedt

Neumünster (ots)

Seit dem heutigen Morgen um 09.40 Uhr ist der 25 jährige Maximilian Florian K. auf der Flucht. Nach einem Beschluss war er in einer psychischen Einrichtung in Winnenden untergebracht und von dort abgängig. Er wurde in der Nähe der dänischen Grenze aufgegriffen und sollte am heutigen Morgen von Schleswig nach Winnenden transportiert werden. Bei einer Pause an der SVG Tankstelle in der Leinestraße in Neumünster flüchtete der Maximilian aus dem Transportfahrzeug und lief Richtung Waldstück Boostedter Straße. Zur Zeit suchen starke Polizeikräfte nach dem Flüchtigen.

Maximilian Florian K. ist ca. 182 cm groß, er hat fettige braune Haare, einen Kinn- und Oberlippenbart, trägt eine Brille, bekleidet ist er mit einem grauen Pullover mit Reißverschluss, einer grauen Jogginghose sowie mit blauen Turnschuhen. Er dürfte einen Rucksack bei sich tragen.

Wer den Maximilian Florian K. sieht, meldet dies bitte über den Notruf 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell