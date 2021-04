Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210407-3-pdnms Kind nach Verkehrsunfall in Neumünster verletzt

Neumünster (ots)

Am gestrigen frühen Abend um 17.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hans-Böckler-Allee in Neumünster, bei diesem Verkehrsunfall wurde ein neunjähriges Mädchen schwer verletzt.

Eine 51 jährige VW Beetle Fahrerin befuhr die Hans-Böckler-Allee aus Richtung Roschdohler Weg kommend. In Höhe der Hausnummer 50 stand ein LKW am Fahrbahnrand. Die Frau fuhr an dem LKW vorbei, in diesem Moment lief das neunjährige Mädchen unvermittelt hinter dem LKW auf die Straße vor den VW. Bei dem Unfall wurde das Mädchen schwer verletzt, vermutlich hat sie sich durch den Unfall eine Fraktur des Knöchels zugezogen.

Das neunjährige Mädchen kam mit einem Rettungswagen ins FEK Neumünster.

Sönke Petersen

