POL-NMS: 210406-1-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf der K 47 Höhe Breiholz gesucht

Breiholz ( Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 02.04.2021 gegen 11.15 Uhr kam es auf der K 47 zwischen Breiholz und Rendsburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem eine 58 jährige Frau leicht verletzt wurde.

Die Geschädigte befuhr am Karfreitag die K 47 aus Richtung Breiholz kommend in Richtung Rendsburg. Ihr entgegen kam ein dunkler BMW in Richtung Breiholz. Kurz vor dem Rastplatz Am Moltkestein bemerkte die Geschädigte, dass der BMW Fahrer sehr weit links fuhr. Sie lenkte ihr Fahrzeug daraufhin ein wenig nach rechts, trotzdem kam es zu einer Kollision der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge. Durch den getroffenen Außenspiegel an dem Skoda der Geschädigten wird ebenfalls die Scheibe der Fahrertür zerstört. Durch die Splitter der Scheibe wurde die 58 jährige Fahrerin leicht verletzt.

Der BMW Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Breiholz fort.

Die Polizei in Fockbek sucht jetzt nach Zeugen und Hinweisgebern zum Verkehrsunfall. Bei dem flüchtenden PKW dürfte es sich um einen dunkelblauen BMW handeln. An diesem BMW müsste der linke Außenspiegel komplett zerstört sein. Wer kann Angaben zu dem geschilderten Unfall machen oder zu dem flüchtigen BMW ?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Fockbek unter der Rufnummer 04331-3322660.

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell