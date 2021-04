Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210405-1-pdnms Ruhiges Osterfest im Bereich Neumünster, Rendsburg und Eckernförde

Neumünster / Rendsburg / Eckernförde (ots)

Zwischen dem Karfreitag und Ostermontag 2021 kam es lediglich zu insgesamt 30 Einsätzen im Zusammenhang mit Corona im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Neumünster.

In den meisten Fällen konnten die eingesetzten Beamten dann vor Ort keine Feststellungen treffen, oder wenn die Polizeibeamten vor Ort jemanden antrafen, wurde sich weitestgehend an die Kontaktbeschränkungen und die Abstands- und Hygieneregeln gehalten. In den Fällen, wo die Betroffenen sich uneinsichtig zeigten, schrieben die eingesetzten Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

In Neumünster kam es in der Nacht vom 02.04.2021 auf den 03.04.2021 zu mehreren Einsätzen im Wernershagener Weg, da dort 5 Personen in einer Wohnung zu laut feierten. Trotz mehrfacher Aufforderung, sich ruhig zu verhalten, kamen die anwesenden Personen dieser Anordnung nicht nach. Die eingesetzten Polizeibeamten lösten die Party schließlich auf, die fünf Personen müssen jetzt alle das fällige Bußgeld bezahlen.

Auch in Rendsburg, in der Boelckestraße, wurde am 03.04.2021 gegen 21.30 Uhr, eine Party mit zu vielen Personen aus verschiedenen Haushalten gefeiert. Auch diese Party wurde von den Polizeibeamten vom Polizeirevier Rendsburg schließlich aufgelöst, es wurde gegen 5 Personen ein Bußgeld verhängt.

Insgesamt kam es zu 11 Einsätzen im Bereich Rendsburg und dem dazugehörigen Kreisgebiet, zu insgesamt 13 Einsätzen im Bereich Neumünster und zu 6 Einsätzen im Bereich Eckernförde.

Ansonsten war es auch im Allgemeinen im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Neumünster ein sehr ruhiges und friedliches Osterfest 2021.

