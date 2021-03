Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210330-3-pdnms Nachtrag zum Einbruch in Borgstedt

Borgstedt (ots)

Borgstedt. Der Einbruchdiebstahl in der Gartenstraße in Borgstedt hat am 29.03.21 stattgefunden.

Finja Rohde

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell