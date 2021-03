Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210329-2-pdnms Trunkenheitsfahrt endete im Gartenzaun

Osterrönfeld (ots)

Gegen 04:15 Uhr kam es am 28.03.21 zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Der alleinbeteiligte 26-jährige Fahrzeugführer aus Osterrönfeld befuhr mit seinem Mercedes die Kieler Straße in Richtung Dorfstraße. An der Einmündung zur Straße Am Holm kam der Osterrönfelder nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort einen Gartenzaun. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 26-Jährigen einen Wert von 1,72 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400EUR beim Gartenzaun und 4000EUR beim Pkw des 26-Jährigen. Ursächlich für den Unfall dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Finja Rohde

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell