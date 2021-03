Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210330-1-pdnms Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Eckernförde (ots)

Eckernförde. Am 25.03.21 kam es auf dem Parkplatz des Markant Marktes in der Ostlandstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigten hatten ihren violetten VW Tiguan zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. In dieser Zeit wurde der Tiguan beschädigt. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Eckernförde unter der Telefonnummer 04351-908100 zu melden.

Finja Rohde

