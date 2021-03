Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210330-2-pdnms Zeugen nach Einbruch in Borgstedt gesucht

Borgstedt (ots)

Borgstedt. Zwischen 10:35 Uhr und 11:40 Uhr kam es in der Gartenstraße in Borgstedt zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Es werden Zeugen gesucht, die in dem tatrelevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, welche zur Tataufklärung beitragen könnten. Diese mögen sich bitte bei der Polizei Rendsburg unter 04331-2080 oder unter 110 melden.

Finja Rohde

