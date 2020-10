Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Tierrettung, Ölspuren und gemeldeter Gebäudebrand

Am Mittwoch, den 07.10.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen gerufen. Um 17:11 Uhr wurden das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache und die Löschgruppe Rüggeberg zu einem verletzten Schwan im Straßengraben der L699 gerufen. Die Einsatzkräfte brachten das verletzte Tier zunächst in eine naheliegende Tierarztpraxis und anschließend in die Obhut einer Wildvogelaufzuchtstation. Der Einsatz konnte für die elf eingesetzten Kräfte um 17:56 Uhr beendet werden.

Zu einer Ölspur in der Strückerberger Straße wurde der Gerätewagen Gefahrgut des Löschzugs Milspe/Altenvoerde um 17:28 Uhr alarmiert. Dort konnten vereinzelte Ölflecken im Verlauf der Straße neutralisiert werden, die beiden eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz um 17:53 beenden.

Parallel zu den laufenden Einsätzen erreichte die Kreisleitstelle um 17:51 Uhr die Meldung eines Gebäudebrandes in der Schulstraße in Ennepetal. Vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass der deutlich wahrnehmbare Brandrauch aus der Verbrennung von Grünschnitt resultierte. Der Betreiber des Nutzfeuers wurde aufgefordert, dieses zu löschen und die Feuerwehr konnte den Einsatz um 18:22 Uhr beenden. Die Löschgruppen Voerde und Rüggeberg, sowie der Löschzug Milspe/Altenvoerde rückten mit je einem Löschgruppenfahrzeug aus, die Hauptwache mit einer Drehleiter, einem Tanklöschfahrzeug und nach Beendigung der Tierrettung auch mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug. Zusätzlich waren ein Kommandowagen und ein Einsatzleitwagen eingesetzt.

Erneut lautete die Einsatzmeldung "Öl klein", als das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache um 18:25 Uhr in die Wilhelmshöher Straße alarmiert wurde. Dort konnten die vier Einsatzkräfte eine Betriebsmittelspur fachgerecht neutralisieren. Der Einsatz konnte um 18:43 Uhr beendet werden.

