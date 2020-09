Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Person hinter Tür

Ennepetal (ots)

Am Montag , den 28.09.2020 , um 03:13 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Steinnockenstrasse alarmiert. Aufgrund eines Sturzes in der Wohnung konnte der Bewohner die Tür für den Rettungsdienst nicht mehr selber öffnen. An der Einsatzstelle wurde festgestellt das ein Fenster der Wohnung geöffnet war, in das die Einsatzkräfte über die Drehleiter einsteigen konnten. Es wurde angeleitert und der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr rückte aus mit 2 Fahrzeugen und 5 Einsatzkräften. Der Einsatz endete um 03:39 Uhr. Am Tag zuvor rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehr noch zu einer gemeldeten Ölspur auf der Scharpenbergerstrasse aus , die sich aber als Wasserspur heraus stellte.

