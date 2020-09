Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsätze am Montag

Am Montag den 28.09.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal vier mal alarmiert. Den Anfang machte ein Verkehrsunfall auf der Lindenstraße um 10:18 Uhr. Hier wurde die Einsatzstelle abgesichert, die Batterien der verunfallten Fahrzeuge abgeklemmt und der Rettungsdienst unterstützt. Der Hund einer Unfallbeteiligten wurde, bis zur Abholung durch Angehörige, mit auf die Feuerwache genommen und betreut. Um 17:33 Uhr lautete das Alarmstichwort: "Rauchentwicklung aus Gebäude in der Schulstraße". Hierbei handelte es sich lediglich um vergessenes Essen auf dem Herd, so das die Einsatzkräfte der Hauptwache und des Löschzuges Milspe Altenvoerde lediglich die Wohnung lüften mussten. Der Einsatz endete um 17:59 Uhr. Um 21:21 Uhr benötigte der Rettungsdienst Unterstützung beim Transport einer Patientin. Durch die baulichen Gegebenheiten war es der RTW Besatzung nicht möglich die Patientin selbstständig zum Fahrzeug zu bringen. Direkt im Anschluss wurde im Bereich Voerde eine Erstversorgung durchgeführt. Die Patientin wurde untersucht und betreut bis der Rettungswagen eintraf. Dieser Einsatz endete um 21:32 Uhr.

