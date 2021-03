Polizei Paderborn

POL-PB: Fahrräder aus Keller gestohlen

Hövelhof (ots)

(CK) - In der Nacht zu Samstag (27.02.) drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Schloßstraße ein. Hier entwendeten sie aus dem Fahrradkeller vier Fahrräder. Der Fahrradkeller grenzt an eine Tiefgarage. Diese ist über ein elektronisches Garagentor zugänglich. Diese bleiben nach dem Befahren der Garage noch für wenige Minuten geöffnet. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Zugang durch das Treppenhaus des Hauses.

Die Polizei bittet um erhöhte Aufmerksamkeit: Sichern Sie Ihre Fahrräder und E-Bikes und schließen Sie diese am besten an einem festen Gegenstand an. Das einfache Abschließen der Räder hat die Diebe nicht von der Tat abgehalten. Achten Sie auf unbefugte Personen, die sich im Hausflur oder in der Tiefgarage aufhalten und rufen Sie dann Ihre Polizei über den Polizeiruf 110.

Die Polizei sucht Zeugen. Er kann Angaben zu diesen Diebstählen machen? Wer hat verdächtige Personen im Haus oder in der Tiefgarage gesehen oder kann sonst Angaben zur Sache machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell