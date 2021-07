Einbruchdiebstähle Vereinsgebäude in Salzgitter-Gebhardshagen Ort: 38229 Salzgitter-Gebhardshagen, Gustedter Straße Zeit: Nacht vom 22.07.2021 auf 23.07.2021 In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich bislang unbekannte Täter unter Anwendung brachialer Gewalt Zugang zu zwei Vereinsgebäuden in der Gustedter Straße in Salzgitter-Gebhardshagen. Hierbei wurde erheblicher Sachschaden verursacht. Aus einem der Gebäude wurde Bargeld in bislang nicht bezifferter Höhe sowie eine Stange Zigaretten erlangt. Für sachdienliche Hinweise wird gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Gebhardshagen oder Salzgitter-Bad zu melden.

Versuchter Enkeltrick

Ort: 38229 Salzgitter-Gehardshagen Zeit: 23.07.2021, 12:30 bis 12:36 Uhr Am Freitagmittag erhielt eine 80jährige Salzgitteranerin einen Anruf einer vermeintlichen Angehörigen, welche unter Vorspielen einer Notlage finanzielle Unterstützung einforderte. Die aufmerksame Dame erkannte die vorgetäuschte Situation jedoch und beendete daraufhin kurzer Hand das Telefonat.

Streitigkeiten zwischen zwei Familien mit diversen Straftaten Ort: 38274 Elbe / OT: Gustedt, Kampstraße Zeit: 23.07.2021, 21:00 bis 21:15 Uhr Am Freitagabend kam es in der Kampstraße in Gustedt zu Streitigkeiten zwischen zwei Familien, welche in diverse Straftaten mündeten. Ursächlich waren zuvor über diverse messenger-Dienste ausgetragene Streitigkeiten, welche ebenfalls strafrechtlichen Inhaltes waren. Insgesamt wurden sechs Strafverfahren eingeleitet.

Diebstahl eines Handys sowie Bargeld

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Sparkasse Breite Straße Zeit: 23.07.2021, 22:25 bis 22:30 Uhr Am Freitagabend entwendete ein bislang unbekannter Täter das iPhone 7 eines 35jährigen Salzgitteraners. Dieses hatte der Mann zuvor auf einer Ablage des Automatenraumes der Sparkassenfiliale abgelegt. In der Hülle des Handys befand sich zudem Bargeld in einer Höhe von ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Jahnstraße Zeit: 23.07.2021, 14:00 Uhr Am frühen Freitagnachmittag ereignete sich in der Jahnstraße in Salzgitter-Bad ein Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden und leichtem Personenschaden. Vermutlich auf Grund eines Bedienungsfehlers rollte ein zuvor abgestelltes Elektrofahrzeug eines Zustellungsunternehmens rückwärts und stieß hierbei gegen eine Straßenlaterne sowie eine Grundstücksmauer. Fahrzeug, Straßenlaterne und Mauer wurden beschädigt. Die 48jährige Zustellerin selbst musste dem auf sie zu rollenden Fahrzeug ausweichen und stürzte hierbei. Sie erlitt leichte Verletzungen an den Knien.