Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210621.2 Schellhorn: Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall (Folgemeldung zu 210620.1)

Schellhorn (ots)

Nach dem gestrigen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76, bei dem drei Menschen verstarben und drei Personen lebensgefährliche Verletzungen erlitten, haben die Beamten der Polizeistation Preetz die Ermittlungen aufgenommen. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter 04342 / 10 770 mit der Preetzer Polizei in Verbindung zu setzen.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten am Sonntag bis kurz nach 15 Uhr an, so dass die Strecke im Anschluss wieder freigegeben werden konnte. Weitere Auskünfte, dies betrifft auch den gesundheitlichen Zustand der drei lebensgefährlich Verletzten, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gegeben werden.

Matthias Arends

