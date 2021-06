Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210621.1 Kiel: Verkehrskontrollen in Kiel - Einladung an Medienvertreter

Kiel (ots)

Am Dienstag, den 22.06.2021, werden Kieler Polizeibeamte eine Verkehrskontrolle im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative zur Bekämpfung von Unfällen mit Radfahrerbeteiligung in Kiel durchführen. Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Kontrolle teilzunehmen.

Der Fahrradverkehr hat in Schleswig-Holstein seit 2009 stetig zugenommen. Damit einher ging die Zunahme der Verkehrsunfälle, an denen Radfahrer beteiligt waren. Im Jahr 2020 hat die Zahl der verunglückten Radfahrer ihren Höchststand erreicht. 55,3 % der Verkehrsunfälle wurden von den Fahrradfahrern selbst verursacht. Im Rahmen der Kontrollen sollen insbesondere Delikte, die zu den Hauptunfallursachen führen, überwacht werden.

Interessierte Medienvertreter werden um telefonische Anmeldung bis Dienstag, 10 Uhr, unter der Rufnummer 0431 / 160 2010 gebeten. Bei der Anmeldung werden auch Kontrollort und -Zeit mitgeteilt.

Björn Gustke

