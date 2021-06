Polizeidirektion Kiel

Kreis Plön: Vier Verkehrskontrollen im Kreis Plön und der Landeshauptstadt

Gestern fanden sowohl im Kreis Plön wie auch in der Landeshauptstadt insgesamt vier Verkehrskontrollen im Rahmen der bundesweiten Schwerpunktwoche zur Überwachung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr statt. Von über 500 kontrollierten Fahrerinnen und Fahrern fiel nur eine Person auf, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saß.

Die Kontrolle in Kiel fand im Zeitraum von 14 Uhr bis 19 Uhr am Parkplatz der Neue Hamburger Straße unter Beteiligung von Polizistinnen und Polizisten des 2. Reviers, des 4. Reviers und des Bezirksreviers statt. Sie hielten 167 Fahrzeuge an und stellten hierbei keine Fahrerinnen und Fahrer fest, die Alkohol über die zulässigen Werte hinaus oder Betäubungsmittel konsumiert hatten. Alle 16 durchgeführten freiwilligen Tests blieben ohne strafbewehrtes Ergebnis. In 13 Fällen schrieben die eingesetzten Beamtinnen und Beamten Kontrollberichte, da die Fahrerinnen und Fahrer beispielsweise keinen Verbandskasten oder Warndreieck mit sich führten oder die Fahrzeuge leichte Mängel aufwiesen. Einem Fahrer wurde aufgrund der Mängel jedoch die Weiterfahrt untersagt.

Im Kreis Plön fanden von 13 Uhr bis 19 Uhr Kontrollen am Rastplatz an der Hamburger Straße (B 430) in Plön, am Parkplatz Fegetasche (B 76) in Plön sowie am Parkplatz an der Bundesstraße 202 in Bellin statt. Hier hielten Beamtinnen und Beamte vom Polizeirevier Plön und den Polizeistationen Wankendorf, Schwentinental, Preetz, Heikendorf, Schönberg, Schönkirchen und Lütjenburg insgesamt 360 Fahrzeuge an. Sieben Kontrollierte leisteten freiwillige Atemalkoholtests, deren Ergebnisse allesamt unter den zulässigen Werten lagen. Bei drei durchgeführten Drogenschnelltests erhärtete sich bei einem Fahrer der Verdacht, dass er seinen Wagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte, so dass eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt die Folgen waren. Ein weiterer Fahrer fuhr ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Polizistinnen und Polizisten schrieben darüber hinaus insgesamt 96 Kontrollberichte und zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

