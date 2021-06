Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210616.1 Kiel: Geschwindigkeitsmessung in der Preetzer Straße

Kiel (ots)

Das Bezirksrevier führte Mittwochvormittag eine Geschwindigkeitsmessung in der Preetzer Straße durch. Rund zwölf Prozent aller Fahrzeuge waren zu schnell. Eine Fahrerin und ein Fahrer werden ein Fahrverbot erhalten.

Die Beamten posierten sich zwischen 08 Uhr und 11:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 127 und maßen die Geschwindigkeiten von rund 600 Fahrzeugen, die in Richtung Wellseedamm fuhren. Ein Fahrer fuhr mit 76 Stundenkilometern durch den Bereich, eine Fahrerin mit 68 km/h. Erlaubt sind an der Kontrollstelle 30 Stundenkilometer. Beide erwartet ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Bußgeld in Höhe von 400 bzw. 320 Euro.

Insgesamt waren weitere 69 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell und erhalten in den kommenden Tagen postalisch ihren Bußgeldbescheid.

Matthias Arends

