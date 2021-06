Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 210617.1 Kiel: Polizei veröffentlicht Phantombild von falschem Polizeibeamten (Folgemeldung zu 210601.1)

Nachdem es am 22. und 28. Mai zu zwei vollendeten Taten von falschen Polizeibeamten in der Jeßstraße und im Esbjergweg gekommen war, veröffentlicht die Polizei nun ein Phantombild. In beiden Fällen sprachen die Täter ihre Opfer in den jeweiligen Treppenhäusern an. Sie erbeuteten mehrere tausend Euro und Schmuck.

In Zusammenarbeit mit einer der beiden geschädigten Frauen konnte nun im Landeskriminalamt ein Phantombild des Haupttäters angefertigt werden. Der dunkel gekleidete Mann soll etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 175cm groß und von südländischer Herkunft sein. Er soll einen hellen Haut-Ton und schwarzes, krauses Haar haben.

Beamte des Kommissariats 12 der Kieler Kriminalpolizei werden die Phantombilder auch im Umfeld der betroffenen Wohnungen aufhängen und hoffen auf Zeugenhinweise. Diese können telefonisch unter 0431 / 160 3333 abgegeben werden.

Die Ursprungsmeldung findet sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/4929453

