Polizei Bielefeld

POL-BI: Einsatzgeschehen im Bürgerpark am vergangenen Wochenende

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Mitte - Im Freitagnachtdienst des vergangenen Wochenendes wurde aufgrund der hohen Besucherzahl ein polizeilicher Schwerpunkteinsatz im Bereich des Bürgerparks durchgeführt. Das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld war in eigener Zuständigkeit ebenfalls mit Kräften vor Ort. Im Laufe des späten Freitagabends wurde die Anzahl der dort aufhältigen Personen in der Spitze auf ca. 2.000 Personen geschätzt, hierbei handelte es sich überwiegend um feierwillige Jugendliche und junge Erwachsene. Nachdem sich die Lage zunächst als entspannt darstellte, konnte kurz nach Mitternacht festgestellt werden, dass sich eine Vielzahl von Personen im Bereich des Teiches sammelte. Aus der Personengruppe heraus wurde Pyrotechnik gezündet. Darüber hinaus kam es zu vereinzelten Flaschenwürfen in Richtung der Streifenwagen, dabei entstanden jedoch keine Schäden. Dieser Verlauf und der Umstand, dass es im Verlauf des Abends bereits zu verschiedenen Straftaten im Bürgerpark gekommen war, führten zu der Entscheidung den Anwesenden Platzverweise, die durch Lautsprecherdurchsagen und direkte Ansprachen kommuniziert wurden, zu erteilen. Gegen 01.15 h hatten die meisten Besucher den Park verlassen. Am Samstagabend konnten im Bereich des Bürgerparks ca. 500 Personen festgestellt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen oder Einsätzen. Die Entwicklung des Einsatzgeschehens an den Wochenenden ist weiterhin Gegenstand der fortlaufenden Bewertung durch das Polizeipräsidium Bielefeld.

