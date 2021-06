Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifen an Twingo zerstochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Eine unbekannte Person hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 11.06.2021, alle Reifen an einem Pkw zerstochen, der in der Otto-Brenner-Straße, Höhe Martin-Luther-Platz, geparkt war. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 61-jähriger Bielefelder hatte am Freitagmorgen die zerstörten Reifen an seinem Pkw, einem Renault Twingo, entdeckt und den Vorfall der Polizei gemeldet. Das Fahrzeug stand auf dem Parkstreifen der Otto-Brenner-Straße.

Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Der Tatzeitraum kann auf Donnerstag, 10.06.2021, 23:45 Uhr, und Freitag, 11.06.2021, 09:00 Uhr, eingegrenzt werden.

Zeugen melden sich mit Hinweisen zum Tatgeschehen bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 16 unter 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell