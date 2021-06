Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbefugt Baufahrzeug genutzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Milse-

Zwischen Dienstag, 08.06.2021, und Mittwoch, 09.06.2021, fuhren Unbekannte auf einer Baustelle an der Wiesenstraße unberechtigt mit einer Planierraupe.

Die Täter betraten nach Dienstagabend, 18:00 Uhr, das Grundstück in der Nähe des Schelpmilser Wegs, gelangten in die verschlossene Planierraupe und fuhren mit ihr los. Es ging von dem Parkplatz auf einem Grünstreifen über mehrere Meter auf einen Schotterweg. Es entstand dadurch ein größerer Flurschaden, sowie Schaden am Fahrzeug.

Zwei Bagger, die ebenfalls auf dem Baustellengelände standen, untersuchten die Täter und öffneten verschiedene Klappen. Einen Schlüssel, den sie dabei fanden, entwendeten sie.

Die Bauarbeiter stellten Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr den Schaden fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell