POL-BI: Fußgänger randaliert in Schildesche

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Schildesche - Zeugen beobachteten am frühen Donnerstagmorgen, 10.06.2021, zwei junge Männer in der Straße Am Poggenbrink, von denen einer ein Auto beschädigte und eine Mülltonne umwarf.

Ein Anwohner und ein Zeitungsbote hatten die beiden Männer gegen 03:20 Uhr Am Poggenbrink gesehen, wie sie in Richtung Deciusstraße gingen. Beide Zeugen beschrieben, dass nur ein Mann zunächst einige Autoaußenspiegel umklappte. Zudem trat er gegen einen Außenspiegel eines geparkten Ford Focus, der in Nähe der Einmündung Heidegärten abgestellt war.

Ein Anwohner wies den alarmierten Streifenpolizisten den Weg zu den Fußgängern. Als der Streifenwagen in Höhe der beiden Männer anhielt, lief der Verdächtige sofort davon. Er konnte nicht mehr aufgespürt werden und blieb verschwunden. Der Fußgänger, der stehengeblieben war, gab an, den anderen Mann nur flüchtig und nicht den Nachnamen zu kennen.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war circa 20 Jahre alt, zwischen 175 cm und 180 cm groß und mit schlanker, sportlicher Statur. Er hatte blonde bis braune, kurze Haare. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine kurze weiße Trainingshose.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

