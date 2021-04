Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ beim Dealen ertappt - Zivilbeamte greifen sich Heranwachsenden mit Betäubungsmitteln ++ volltrunken mit Pkw unterwegs ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots)

Presse - 28.04.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - volltrunken mit Pkw unterwegs

Nach einem Zeugenhinweis wurde ein 56 Jahre alter BMW-Fahrer am Dienstag, 27.04.21, gegen 18.55 Uhr, auf dem Parkplatz eines Elektrofachhandels in der Straße Vor dem Bardowicker Tore von der Polizei kontrolliert. Der BMW-Fahrer stand offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Dem 56-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ein Verfahren gegen ihn eingeleitet und die Pkw Schlüssel wurden sichergestellt. Den Führerschein des 56-Jährigen konnten die Polizeibeamten nicht sicherstellen, er diesen bereits vor längerer Zeit hatte abgeben müssen

Auf der K10 von Südergellersen Richtung Kirchgellersen war der es bereits gegen 18.20 Uhr zu einem "Spiegelklatscher" zwischen dem BMW des 56-Jährigen und dem Seat einer 35-Jährigen, die in Richtung Südergellersen fuhr, gekommen. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt nach dem Unfall in Richtung Kirchgellersen fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 2.600 Euro. Zum Zeitpunkt des Unfalls fuhr vor dem BMW ein silberfarbener Pkw, dessen Insassen den Unfall beobachtet haben könnten. Die Insassen dieses Pkw werden gebeten sich mit der Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - Zeuge beobachtet Unfallflucht

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Dienstagabend, 27.04.21, gegen 21.05 Uhr, in der Otto-Brenner-Straße einen Unfall beobachtet. Der 49 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges stieß beim Wenden gegen einen geparkten Sattelauflieger und verursachte Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro. Trotzdem fuhr er davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge teilte den Vorfall und das Kennzeichen des 49-Jährigen jedoch der Polizei mit. In Folge wurde der Sattelzug angehalten, die Personalien des 49-Jährigen festgestellt und ein Verfahren wegen Unfallflucht gegen ihn eingeleitet.

Scharnebeck - betrunkenes Besatzungsmitglied auf Motorschiff

Am Sonntag, 25.04.21, gegen 18.55 Uhr, wollte ein 65 Jahre altes Besatzungsmitglied eines Gütermotorschiffs im Oberen Vorhafen des Schiffshebewerkes in Scharnebeck anlegen und festmachen. Der 65-Jährige hatte dabei erhebliche Schwierigkeiten, so dass ihm der 68-jährige Schiffsführer zu Hilfe kommen wollte. Dies missfiel dem Besatzungsmitglied, so dass es zu Streitigkeiten zwischen beiden kam. Durch die hinzugezogene Wasserschutzpolizei konnte die Situation beruhigt und das Schiff ordnungsgemäß festgemacht werden. Grund für die Unzulänglichkeiten seitens des Besatzungsmitgliedes war eine starke Alkoholisierung. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,25 Promille. Die Weiterfahrt des Gütermotorschiffes wurde untersagt, da die erforderliche Mindestbesatzung des Schiffes aufgrund des alkoholisierten Bootsmannes nicht mehr gegeben war.

Reppenstedt - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Am 27.04.21, gegen 08.25 Uhr, befuhr ein bislang Unbekannter mit einem schwarzen Skoda den verkehrsberuhigten Bereich in der Dachtmisser Straße. Offenbar um die Aufpflasterung in der Dachtmisser Straße zu umgehen, bog der Skoda-Fahrer nach rechts auf den dortigen Parkplatz der Samtgemeinde ab. Hierbei gefährdete er einen 30 Jahre alten Fußgänger - fuhr diesem beinahe über die Füße. Anschließend fuhr der Pkw-Fahrer über die Brockwinkler Straße davon. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben; insbesondere eine Frau mit Kinderwagen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, in Verbindung zu setzen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - beim Dealen ertappt - Zivilbeamte greifen sich Heranwachsenden mit Betäubungsmitteln

Einen 19-Jährigen aus der Region konnten sich Beamte in zivil in den Abendstunden des 27.04.21 mit einer nicht geringen Menge Betäubungsmittel "schnappen". Die Beamten hatten den Lüchower gegen 20:15 Uhr im Schulweg kontrollieren wollen. Als dieser die Zivilbeamte erkannte, versuchte er mit einem Fahrrad zu flüchten, konnte jedoch nach Verfolgung gestellt werden. Bei dem Heranwachsenden stellten die Beamten Marihuana sowie Ecstasy-Tabletten, LSD-Blättchen und eine Feinwaage sicher. Die Polizei ermittelt wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

++ Bild der sichergestellten Betäubungsmittel unter www.polizeipresse.de ++

Lüchow - uneinsichtig und Widerstand geleitet

Nachdem zwei bereits polizeilich bekannte 28 und 30 Jahre alte Lüchower vehement gegen die Pflicht den erforderlich Mund-Nasenschutz am ZOB, Amtshof, zu tragen, verstießen und sich uneinsichtig zeigten, erteilten alarmierte Polizeibeamte in den Abendstunden des 27.04.21 den Männern einen Platzverweis. Auch dabei waren die beiden gegen 19:30 Uhr äußerst uneinsichtig und leiteten sogar Widerstand. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein.

Wustrow, OT. Nauden - Kollision zwischen Pkw und Motorrad - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 60 Jahre alter Fahrer eines Motorrads Yamaha in den Nachmittagsstunden des 27.04.21 auf der Gemeindestraße zwischen Nauden und Schreyahn. Der Yamaha-Fahrer wollte gegen 16:00 Uhr nach rechts nach Wustrow abbiegen und kollidierte dabei mit dem Pkw Opel Mokka einer 63-Jährigen, die von Wustrow kommend nach links abbiegen wollte. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro.

Uelzen

Uelzen - Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht - "aufgefahren" - polnischer Pkw fährt weiter

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Auffahrunfall in den Nachmittagsstunden des 23.04.21 in der Veerßer Straße. Nach derzeitigen Ermittlungen war ein unbekannter Fahrzeugführer eines blauen Pkw mit vermutlich polnischen Kfz-Kennzeichen gegen 15:30 Uhr in der Veerßer Straße in Fahrtrichtung Greyerstraße auf den am Kreisel verkehrsbedingt abbremsenden Pkw Audi eines 28-Jährigen aufgefahren. Es entstand ein Schaden von gut 1.200 Euro. Der 28-Jährige sowie der Verursacher seien ausgestiegen, haben kurz gesprochen und sich geeinigt auf den nahegelegenen Parkplatz des Kindergartens an der Greyerstraße zu fahren. Nachdem der Audi-Fahrer vorweggefahren war, verschwand der Verursacher mit seinem Pkw plötzlich mit hoher Geschwindigkeit.

Der Verursacher wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre alt - ca. 175 cm groß - schlanke Statur - kurze dunkle Haare - südländ. Aussehen (dunkler Teint) - Person sprach deutsch, aber mit Akzent

Bei dem betreffen Pkw handelt es sich um einen älteren dunkel-blauen Pkw mit vermutl. polnischen Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0 bzw. -352, entgegen.

Uelzen - unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs

Einen Fahrer eines Pkw Fiat stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 27.04.21 am Bohldamm. Bei der Kontrolle des 22 Jahre alten Fahrers gegen 18:15 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf Amphetamin und Kokain verlief positiv.

In der Nacht zum 28.04.21 ertappten die Beamten in der Ludwig-Erhard-Straße auch einen 34 Jahre alten BMW-Fahrer aus Dannenberg. Bei ihm wurde gegen 02:30 Uhr ein Alkoholwert von 1,04 Promille festgestellt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Suderburg - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 27.04.21 in der Bahnser Straße. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Schnellster war eine 33 Jahre alte Pkw-Fahrerin mit 82 km/h.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert

Mit Schwerpunkt Handy- und Gurt kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 27.04.21 den Verkehr auf der Bundesstraße 4. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt 21 Verstöße.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell