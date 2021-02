Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Heizöl im "Mühlenbach" hat am Nachmittag die Einsatzkräfte der Löschzüge aus Altenbeken und Buke beschäftigt.

Altenbeken (ots)

Aus einem Tankwagen am Scholandweg war Heizöl ausgelaufen und in die Kanalisation gelangt. Während das ausgelaufene Öl mit Bindemittel aufgenommen wurde, bauten die Einsatzkräfte zeitgleich eine Ölsperre auf dem Mühlenbach auf. So konnte eine weitere Verunreinigung des Gewässers verhindert werden.

Zusätzlich wurde ein Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde alarmiert. Im Anschluss an die Einsatzmaßnahmen reinigten eine Fachfirma sowie das Abwasserwerk der Gemeinde Altenbeken den betroffenen Kanalabschnitt. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte insgesamt zwei Stunden.

