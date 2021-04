Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ #Hinweis - ... Codier-Termin am 29.04. in Uelzen entfällt ++ neue Termine ab Ende Mai ++

Lüneburg (ots)

Uelzen - #Hinweis - ... Codier-Termin am 29.04. in Uelzen entfällt ++ neue Termine ab Ende Mai ++

"Gutes Wetter - Fahrradzeit!". Sorgen Sie vor und schützen Sie Ihr Zweirad vor Diebstahl. Auch im Jahr 2021 bietet die Polizei in der Region wieder verschiedene Fahrradcodiertermine an. Mit alt bewährter Technik (einem hochmodernen Codiergerät, sogenannter Nadelprinter) codiert & registriert die Polizei wieder Fahrräder. Den für den 29.04. angesetzten Termin bei der Polizei in Uelzen muss die Polizei jedoch aufgrund der Maßnahmen gegen die #Corona-Pandemie absagen.

Neue Termine für 2021 sind mit Stand jetzt unter https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/sichern-sie-ihr-fahrrad-vor-diebstahl-115390.html

veröffentlicht.

Danke für Ihr Verständnis.

