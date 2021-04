Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung ++ Mann greift Bekannte der getrenntlebenden Ehefrau mit Schlagwerkzeug an ++ möglicherweise auch Schusswaffe im Spiel ++ Kräfte SEK ...

Lüneburg (ots)

++ Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung ++ Mann greift Bekannte der getrenntlebenden Ehefrau mit Schlagwerkzeug an ++ möglicherweise auch Schusswaffe im Spiel ++ Kräfte SEK überwältigen Mann nach Flucht in eigener Wohnung ++

Uelzen

Schwere Gesichtsverletzungen erlitt eine polnische Staatsbürgerin aus Uelzen in den späten Abendstunden des 23.04.21 auf dem Gehweg vor ihrer Wohnanschrift in Uelzen. Ein 49 Jahre alter ebenfalls polnischer Staatsbürger aus Uelzen sowie eine weitere Person hatten die Frau gegen 22:00 Uhr vermutlich mit einem Baseballschläger und möglicherweise einer Schusswaffe (als Schlaggegenstand) angegriffen und schwer verletzt. Die Frau erlitt schwerste Kopf-/ Augenverletzungen und wurde in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht. Hintergrund für den Angriff ist möglicherweise die Trennung der Ehefrau des 49-Jährigen von ihm. Bei dem Opfer handelt es sich um eine gute Bekannte der Ehefrau.

Im Rahmen von Fahndungs- und Observationsmaßnahmen konnte der Täter noch in der Nacht zum 24.04.21 in seiner Wohnanschrift in Uelzen lokalisiert werden. Aufgrund einer möglichen Gefahrenlage brachte die Polizei Uelzen auch Kräfte des SEK Niedersachsen zum Einsatz, die in der Wohnung den 39-Jährigen sowie eine zweite Person, einen 30 Jahre alten weiteren polnischen Staatsbürger, überwältigen und festnehmen konnten.

Bei der anschließenden Durchsuchung konnten Beweismittel wie Bekleidung und Datenträger aufgefunden werden. Eine Schusswaffe wurde nicht gefunden. Parallel konnten bei der Durchsuchung des PKW des 49-Jährigen ein Baseballschläger, ein Gummiknüppel sowie eine Maske aufgefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell