Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mineralwasser-Diebstahl misslungen

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend, um 20:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen 26-jährigen Recklinghäuser beim Versuch vier Kisten Mineralwasser an der Castroper Straße zu entwenden. Mit einer Leiter hatte er sich Zugang zum Hof eines Getränkemarktes verschafft. Anschließend entfernte er sich mit den Wasserkästen von der Tatörtlichkeit. Der Mann konnte durch Polizeibeamte einige Stunden später in der Nähe des Getränkemarktes angetroffen werden. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

