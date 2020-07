Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Schwerer Verkehrsunfall in Datteln

Recklinghausen (ots)

Am 13.07.2020, gegen 20.00 Uhr, befuhr in Datteln eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Lünen die Markfelder Straße in Fahrtrichtung Lünen. In Höhe der Bauernschaft Pelkum kam sie ausgangs einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin erlitt bei dem Aufprall lebensgefährliche Verletzungen. Bevor sie mit dem angeforderten Rettungshubschrauber in eine Dortmunder Klinik transportiert werden konnte, musste die Feuerwehr Datteln sie unter Einsatz der Rettungsschere aus ihrem Pkw bergen. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro.

