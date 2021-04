Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Ermittler und spezialisierte Polizeikräfte durchsuchen fünf Wohn- und Gewerbeobjekte ++ Ermittlungen gegen sieben Personen nach massiver Auseinandersetzung ("aus Pkw gezogen und geschlagen") ...

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Bardowick

Insgesamt fünf Wohn- und Gewerbeobjekte in Lüneburg und Bardowick durchsuchte die Polizei in Abstimmung mit der Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stade in den frühen Morgenstunden des 23.04.21. Hintergrund war eine gefährliche Körperverletzung mit möglichem Clanbezug, die sich am 04.03.2021 in Bardowick (Landkreis Lüneburg) ereignet hatte (siehe auch Pressemitteilung v. 05.03.21). Die Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes in Lüneburg richten sich dabei gegen insgesamt sieben Personen im Alter von 21 bis 29 Jahren sowie einen 58 Jahre alten Lüneburger, der als Haupttäter gilt. Aufgrund von Vorerkenntnissen und der Ermittlungslage waren an den Durchsuchungsmaßnahmen mit Beschluss des Amtsgericht Lüneburg auch spezialisierte Kräfte der Polizeiinspektion, Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos sowie der Bereitschaftspolizei beteiligt und drangen dabei teilweise gewaltsam in die verschiedenen Objekte ein. Neben den verschiedenen Beschuldigten wurden dabei Beweismittel, diverse Mobiltelefone und Bargeld in Höhe von mehr als 30.000 Euro sowie einer geringen Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Die angetroffenen Beschuldigten wurden in vier Fällen mit zur Dienststelle verbracht, Erkennungsdienstlich behandelt und teilweise vernommen. In einem Fall lag parallel ein örtlicher Haftbefehl vor, so dass die Person vorläufig festgenommen wurde. Die Ermittlungen zu diesem Komplex dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell