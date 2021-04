Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ handfester Streit zwischen jungen Frauen ++ gegen Baum geprallt - Pkw Fiat landet auf der Seite ++ von Exhibitionist belästigt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - von Exhibitionist belästigt

Am 19.04.21, gegen 11.50 Uhr, wurde eine 24-Jährige während eines Spazierganges mit ihrem Hund im Lüner Holz von einem Unbekannten belästigt. Der Täter hatte sich am Weg hingestellt, den die 24-Jährige passieren wollte und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Die junge Frau schrie den Täter an und ging dann mit ihrem Hund in eine andere Richtung davon. Bei dem Täter wurde wie folgt beschrieben:

- zwischen 50 und 65 Jahre alt, - 170 bis 180 cm groß, - grau-weiße Haare (unter einer Kopfbedeckung verborgen), - ungepflegte Erscheinung, - dunkel gekleidet, - führte ein Fahrrad mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Imbiss

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 19.04.21, 14.00 Uhr, und dem 20.04.21, 10.30 Uhr, in einen Imbiss in der Straße Bei der Pferdehütte ein. Die Täter brachen eine Tür auf, um in das Büro des Imbisses zu gelangen. Dort stahlen die Täter Bargeld in noch nicht näher bezifferter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - versuchter Einbruch

Unbekannte Täter haben am 21.04.21, gegen 00.25 Uhr, versucht, ein Fenster eines Wohnhauses in der Straße Schwarzer Weg einzuwerfen. Die Täter beschädigten zwar die Fensterscheibe, gelangten jedoch nicht in das Wohnhaus hinein. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Bardowick - Diebstahl aus Transporter

Am 20.04.21, zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen Einkaufskorb und einen Rucksack, die in einem unverschlossenen Transporter abgelegt waren. Der Transporter stand vor einer Baustelle, einem Neubau, in der Bahnhofstraße. Bei dem Diebstahl verschwanden u.a. auch zwei Geldbörsen mit diversen Ausweispapieren. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/8799400, entgegen.

Lüneburg - Motorroller gestohlen

Bereits am Sonntag, 18.04.21, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter einen Motorroller, der in der Magdeburger Straße vor einem Wohnhaus abgestellt war. Bei dem Motorroller handelt es sich um ein blaues Kleinkraftrad der Marke Jinan Qingqi Motorcycle, an dem zur Tatzeit das grüner Versicherungskennzeichen 813 KLF angebracht war. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Oldendorf (Luhe) - Teile von Wohnmobil abgebaut und entwendet

Unbekannte Täter bauten zwischen dem 19.04.21, 20.00 Uhr, und dem 20.04.21, 14.20 Uhr, diverse Teile von einem Wohnmobil ab, welches in Neu Oldendorf auf einem Grundstück abgestellt war. U.a. wurden Teile der Beleuchtung und eine Stoßstange gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/939820, entgegen.

Lüneburg - Einkaufstrolley gestohlen

Einem Ehepaar wurde am Dienstagnachmittag, 20.04.21, der Einkaufstrolley von einer unbekannten Täterin gestohlen, während sie sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Am Sande aufhielten. Die Tat ereignete sich zwischen 16.30 und 16.50 Uhr. In dem schwarz-weißen Trolley befanden sich u.a. ein Rucksack, mehrere Brillen und ein Mobiltelefon. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Vorgarten

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum 20.04.21 aus einem Vorgarten in der Dahlenburger Landstraße eine ca. 10 kg schwere "Teddy-Statue" gestohlen. Bei der Statue handelt es sich um zwei Teddys, die auf einer Wippe sitzen. Die Tat ereignete sich am Dienstag, gegen 02.20 Uhr. Bei dem Täter handelte es sich um einen schlanken, scheinbar älteren Mann mit grauen Haaren. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - betrügerische Handwerker erneut in Lüneburg unterwegs

Am Dienstagnachmittag, 20.04.21, erschienen mehrere Männer bei einem hochbetagten Senior in Kaltenmoor und boten ihm an Reparaturarbeiten am Dach seines Hauses an. Ein Preis von mehreren tausend Euro wurde vereinbart. Das Geld wollte einer der Handwerker nach relativ kurzer Zeit in bar ausgezahlt bekommen, was der Senior jedoch ablehnte. Er rief die Polizei. In Folge konnten die Personalien von vier bereits polizeilich bekannten Männern im Alter zwischen 20 und 31 Jahren festgestellt werden. Die Tatverdächtigen stammen aus den Landkreisen Stade, Bremerhaven und Itzehoe. Zwei der Männer stehen im dringenden Verdacht erst kürzlich einer Seniorin in Adendorf 2.700 EUR für Vertikutierarbeiten abgenommen zu haben. Es wurde ein Strafverfahren gegen das Quartett eingeleitet.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 21.04.21, zwischen 09.35 und 10.00 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Pkw vermutlich beim Ausparken gegen einen Citroen, der in der Wilhelm-Leuschner-Straße auf einem Parkplatz abgestellt war. An dem Citroen entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - gegen Baum geprallt - Pkw Fiat landet auf der Seite

Mit einem Baum kollidierte eine 29 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat 500 in den Morgenstunden des 21.04.21 auf der Bundesstraße 493 - Hahnenberger Straße. Infolge von Unachtsamkeit kam die junge Frau gegen 07:45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen den Baum, so dass der Pkw auf die Seite kippte. Es entstand ein Sachschaden von gut 5.000 Euro.

Uelzen

Bad Bodenteich - Vandalismus - Bänke umgestoßen, Gullydeckel ausgehoben

Wegen Sachbeschädigung und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen drei 14, 16 und 17 Jahre alte Jugendliche/Heranwachsende aus der Region. Die drei hatten in der Nacht zum 21.04.21 in der Hauptstraße einen Gullydeckel aus der Fahrbahn gehoben und die Scheibe eines Schaukastens beschädigt. Beim Herausheben des Gullydeckels verletzte sich der 16-Jährige auch am Fuß. Dieser hatte bereits in den Abendstunden des 20.04.21 auf dem Friedhof in der Schulstraße Bänke umgeworfen und eine Vase zerstört. Die Polizei ermittelt.

Uelzen - handfester Streit zwischen jungen Frauen

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei 16 und 20 Jahre alten jungen Frauen kam es in den Nachmittagsstunden des 20.04.21 vor dem Eingangsbereich einer Drogerie in der Veerßer Straße. Die beiden jungen Frauen waren dabei gegen 17:30 Uhr aneinandergeraten und hatten sich wechselseitig geschlagen und gekratzt. Beide erstatteten Strafanzeige wegen Körperverletzungen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Uelzen - Fahrrad aus Einrichtung geklaut

Die Kellertür einer Einrichtung in der Dieterichstraße trat ein Unbekannter im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 16. und 20.04.21 auf. Aus dem Gebäude wurde dann ein Fahrrad gestohlen. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen/Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei im Verlauf des 20.04.21 an verschiedenen Stellen. Auf der Bundesstraße 4 - Barumer Kreuz - ahndeten die Beamten in den Nachmittagsstunden insgesamt neun Verstöße. In der Medinger Straße waren drei weitere Fahrer zu schnell und in der Demminer Allee sieben weitere zu schnell unterwegs.

Im Spottweg in Uelzen kontrollierte die Polizei in den Nachmittags- und Abendstunden ebenfalls. Dort waren insgesamt acht Fahrer zu schnell unterwegs. Schnellster war ein 24-Jähriger mit 104 km/ in der 70er-Zone.

