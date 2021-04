Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Transporter kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab ++ Beifahrer erleidet tödliche Verletzungen ++ Fahrer schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen ++

Lüneburg (ots)

++ Transporter kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab ++ Beifahrer erleidet tödliche Verletzungen ++ Fahrer schwer verletzt mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen ++

Bleckede/Karze - Lüneburg

Tödliche Verletzungen erlitt eine 19 Jahre alte Beifahrerin (aus dem Landkreis Lüneburg) eines Transporters VW Crafter in den Abendstunden des 19.08.21 auf der Landesstraße 219 zwischen Karze und Lauenburg. Nach derzeitigen Ermittlungen war der Transporter eines Logistikunternehmens mit Hamburger-Kfz-Kennzeichen gegen 19:00 Uhr in einer Linkskurve vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug geriet beim Gegenlenken ins Schleudern, kam links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Brückengeländer und drehte sich um die eigene Achse, so dass der Crafter mit der Front im Graben zum Stehen kam. Die vermutlich nichtangeschnallte Beifahrerin wurde aus dem Transporter gegen das Geländer und anschließend in den Graben geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.

Der schwer verletzte Fahrer wurde durch Zeugen neben dem Transporter am Grabenrand schwer verletzt vorgefunden und mit einem Rettungshubschrauber in einer Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Die Feuerwehr Garze/Rosenthal war im Bergungseinsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 15.000 Euro. Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei auch einen Gutachter eingeschaltet. Diese dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell