Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 16.04.-18.04.2021 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluß - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend fährt nach ersten Ermittlungen in der Soltauer Straße ein Pkw BMW gegen zwei geparkte Pkw (VW und Mitsubishi), beschädigt diese und fährt noch etwas weiter. Es entsteht ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Fahrzeugführerin entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Sie kann augenscheinlich erheblich alkoholisiert an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet. Hierzu werden zwei Blutentnahmen durchgeführt und der Führerschein der 44-jährigen Frau sichergestellt. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 zu melden.

Lüneburg - wer schlägt muss gehen

Die Polizei wies einen 32-jährigen Mann am frühen Samstagmorgen im Stadtteil Bockelsberg für 8 Tage aus seiner Wohnung. Zuvor soll er erheblich beeinflußt seine 48-jährige Frau verletzt sowie die Tür einer Nachbarwohnung beschädigt haben. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet, sowie eine Blutprobe entnommen.

Lüneburg - Alkoholisierter Fahrzeugführer

Einen 36-jährigen Fahrzeugführer eines VW Transporters stoppte die Polizei Samstag gegen 05:15 Uhr in der Erbstorfer Landstraße. Bei der Kontrolle des Mannes ergab ein Alkoholtest einen Wert von 2,72 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Kennzeichendiebstahl

Im Verlauf des Samstages werden auf einem Parkplatz in der Olof-Palme-Straße die Kennzeichen RZ-KD 1183 von einem Opel Corsa entwendet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, zu melden.

Lüchow-Dannenberg

Taschendiebstahl

Ereignisdatum: Fr., 16.04.2021 14:15 - Fr., 16.04.2021 14:30 Ereignisort: 29451 Dannenberg Örtlichkeit: Aldi Markt Kurzsachverhalt: Einer Ende 60-jährigen wurde während des Einkaufs im Aldi-Markt die Geldbörse aus der Umhängetasche entwendet, welche am Einkaufswagen hing.

- Hinweise bitte an die Polizei Dannenberg -

Vorsätzliche Brandstiftung

Ereignisdatum: Fr., 16.04.2021 22:00 - Fr., 16.04.2021 23:35 Ereignisort: 19273 Sückau, Dorfstraße Kurzsachverhalt: Durch unbekannten Täter wird eine Außentür an einem Wohnhaus entzündet. Der Brand wurde durch Anwohner entdeckt und anschließend zusammen mit dem Geschädigten abgelöscht. Es entstand erheblicher Sachschaden an der Dielentür.

Fahren ohne Zulassung

Ereignisdatum: Fr., 16.04.2021 14:45 - Fr., 16.04.2021 14:50 Ereignisort: 29439 Lüchow, Albrecht-Thaer-Straße und 29490 Neu Darchau, Drethem, Elbuferstraße Kurzsachverhalt: Am Nachmittag des 16.04.2021 wurden zwei Pkw durch die Polizeibeamten angehalten, die nicht zugelassen waren. In Lüchow führte ein 23-jähriger einen nicht zugelassenes Skoda im öffentlichen Verkehrsraum, ohne dass für diesen eine Haftpflichtversicherung bestand. Weiterhin wurde die erforderliche Kraftfahrzeugsteuer nicht entrichtet. In Neu Darchau steuerte eine 37-jährige ihren Audi ohne Kennzeichen, obwohl dieser nicht zugelassen war und kein Versicherungsschutz bestand. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt.

Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol

Ereignisdatum: Fr., 16.04.2021 19:00

Ereignisort: 29451 Dannenberg, An den Ratswiesen Kurzsachverhalt: Ein 57-jähriger aus der SG Elbtalaue befuhr mit seinem Motorroller die Ratswiesen in Dannenberg, obwohl er aufgrund von Alkoholkonsum nicht dazu in der Lage war. Unter anderem kippte er beim Anhalten um. Er pustete bei der Kontrolle 1,36 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ereignisdatum: Fr., 16.04.2021 17:45

Ereignisort: 29439 Lüchow, Landesstraße 261 Kurzsachverhalt: Ein 18-jähriger kam auf gerader Strecke zwischen Lüchow und Jeetzel auf der L261 von der Fahrbahn ab und stieß seitlich mit einem Baum zusammen. Der Pkw Opel geriet durch den Aufprall erneut auf die Fahrbahn und von dort auf das gegenüberliegende Feld. Der junge Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Das Kfz war nicht mehr fahrbereit. Schaden: ca. 2.000 EUR

Sachbeschädigung durch Graffiti

Ereignisdatum: Fr., 16.04.2021 19:00 - Sa., 17.04.2021 08:30 Ereignisort: 29439 Lüchow Kurzsachverhalt: In der Innenstadt Lüchow ist es zu mehreren Farbschmierereien gekommen. In der Langen Straße wurde ein Garagentor eines Geschäftes sowie die Außenwand eines Bankgebäudes mit Graffitis beschmiert. Des Weiteren sind zwei Wände eines Gebäudes in der Dr.-Lindemann-Straße mit so genannten "tags" versehen worden.

- Hinweise bitte an die Polizei Lüchow -

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Ereignisdatum: Sa., 17.04.2021 09:10

Ereignisort: 29499 Zernien, Bundesstraße 191 Kurzsachverhalt: Ein 21-jähriger aus der SG Elbtalaue befuhr mit seinem Pkw Fiat die B191 in Zernien in Richtung Dannenberg. Dort überfuhr er den Bordstein und überholte am Ortsausgang einen Lkw. Nachdem er längere Zeit die linke Spur benutzte, scherte er wieder auf die rechte Fahrbahn ein, kam nach rechts von dieser ab und prallte dort gegen einen Baum. Das Fahrzeug geriet in Brand und wurde vom Lkw-Fahrer gelöscht. Der Unfallbeteiligte kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Schaden: ca. 3.000 EUR

Uelzen

Verkehrskontrollen

Am Freitagnachmittag, kontrollierte die Polizei in Ebstorf die Geschwindigkeit innerorts. Zwei Fahrzeuge fuhren zu schnell. Schnellster war ein 40-jähriger mit 73 km/h statt der erlaubten 50 km/h.

Geschwindigkeitskontrolle

Am Freitagnachmittag führte die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle in Uelzen, Landesstraße 250, durch. Dabei wurden 5 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 105 km/h statt der erlaubten 70 km/h gemessen. Fahrer war ein 54-jähriger.

Verkehrskontrollen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Uelzen, Ebstorfer Straße, am späten Freitagnachmittag, stellten die Beamten bei einem 50-jährigen Autofahrer fest, dass dieser alkoholisiert unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Verkehrskontrolle

Am Freitagabend fiel einer Streife eine Fahrradfahrerin auf, die in Schlangenlinien die Medinger Allee in Bad Bevensen befuhr. Die 33 jährige war mit 2,06 Promille unterwegs. Sie erwartet nun ein Strafverfahren

Geschwindigkeitskontrolle

Die Polizei führte am Samstagmorgen eine Geschwindigkeitskontrolle in Ebstorf, An der Bahn, durch. Insgesamt wurden 9 Verstöße festgestellt. Schnellster war ein 44-jähriger mit 75 km/h statt der erlaubten 50 km/h.

Coronakontrollen

Von Freitagnachmittag bis Freitagnacht stellte die Polizei in Uelzen, in der Innenstadt mehrere Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen fest. Gegen neun Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil sie das Kontaktverbot missachteten.

Zu massiven Corona-Verstößen kam es am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag in Uelzen und Tätendorf-Eppensen. Hier trafen sich größere Gruppen von zumeist jungen Erwachsenen, einige bereits mehrfach durch Corona-Verstöße, in Erscheinung getreten. Insgesamt leiteten die Beamten 42 Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und sprachen Platzverweise aus.

Gegen eine Person, die mit der Maßnahme der Polizei nicht einverstanden war und die Beamten beleidigte, wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Vandalismus

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Bergstraße, der Rudolfstraße und der Friedrichstraße in Uelzen mehrere PKW, Gehwege und Häuser mit Soßen, Eiern, Äpfeln und Abfällen beschmiert. (Letzte Woche Freitag gab es den gleichen Vorfall) Ein Anwohner hat eine Gruppe von 5-6 Jugendlichen oder jungen Erwachsenen bemerkt, die zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr unterwegs waren.

In der gleichen Nacht wurden mehrere PKW in der Hambrocker Straße, in Uelzen, beschädigt oder beschmiert. Auch hier gab es Hinweis auf eine Gruppe von 5-6 Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Ob ein Zusammenhang besteht ist bislang unbekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Gruppen geben können.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstagmorgen, gegen 05:25 Uhr, befuhr ein 43-jähriger mit seinem PKW die Birkenallee in Uelzen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Er parkte seinen beschädigten PKW in der Nähe und flüchtete zu Fuß. Später meldete er sich bei der Polizei. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000,00 Euro. Gegen den Autofahrer wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Böschungsbrand

Durch einen technischen Defekt an einem Güterzug gerieten am Samstagnachmittag, im Bereich Bienenbüttel-Hohenbostel, mehrere Böschungen an der Bahnstrecke Hannover-Hamburg in Brand.

In einem Fall war durch den Brand auch ein Wohnhaus betroffen. Hier griff der Brand auf einen Anbau eines Wohnhauses über. Die Feuerwehr konnte den Brand aber löschen, nachdem die Außenverkleidung entfernt wurde.

