Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl aus PKW

Morbach (ots)

Am Samstag, den 15.08.2020 gegen 12:00 Uhr, wurde von einem bisher unbekannten Täter in der Hebegasse in Morbach aus einem nicht verschlossenen grauen Ford C-Max ein Kuvert entwendet, in welchem sich ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag befand. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.

