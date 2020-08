Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährliche Streiche, Täter gestellt

Idar-Oberstein (ots)

Zu gefährlichen Streichen waren zwei bereits polizeilich bekannte Personen am frühen Dienstagmorgen in der Innenstadt im betrunkenen Zustand aufgelegt. Zunächst wurde von einer Außenbestuhlung einer Gaststätte eine Sitzgelegenheit mitgenommen, um diesen im Anschluss auf dem Hof der alten Marktschule anzuzünden. Hiernach fand man es dann wohl lustig, eine Absperrbake auf die Fahrbahn zu legen. Nur durch Glück kam hierbei der zufällig passierende Streifenwagen nicht zu Schaden. Die beiden Spaßvögel werden sich deshalb auf Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten müssen.

