Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Kein Schnapper!" - Polizei warnt vor dubiosen Handwerksangebote -> "20m² vertikutieren für 2.700 Euro!" ++ Ladung unzureichend gesichert - Weiterfahrt untersagt ++ Hühner gestohlen ++

Bild-Infos

Download

Lüneburg (ots)

Presse - 20.04.2021 ++

Lüneburg

Bleckede - Hühner gestohlen

In der Nacht zum 18.04.21 stahlen unbekannte Täter vier Hühner aus einem Stall im Marschweg. Hierbei wurde auch eine Umzäunung beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Adendorf - "Kein Schnapper!" - Polizei warnt vor dubiosen Handwerksangebote -> "20m² vertikutieren für 2.700 Euro!"

Zwei unbekannte Täter boten einer Seniorin bereits am vergangenen Freitagnachmittag, 16.04.21, an ihren Rasen zu vertikutieren. Der Rasen hat eine Fläche von etwa 20 m², wofür die Täter einen Betrag von 2.700 EUR verlangten. Die beiden Täter begleiteten die am Demenz erkrankte Seniorin zum Geldautomaten und halfen beim Abheben des geforderten Betrags. Die Täter waren mit einem orangefarbenen Pritschenwagen mit schwarzer Aufschrift und STD-Kennzeichen unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Die Polizei warnt aus diesem aktuellen Anlass noch einmal vor dubiosen Handwerkern und aktuellen Handwerksangeboten. Mit Beginn der Gartensaison sind reisende Handwerker größtenteils in ländlichen Gebieten unterwegs und bieten an Arbeiten zu verrichten. Die Arbeiten gehen von Reinigungsarbeiten von Auffahrten und Terrassen über Dacharbeiten, Gartenarbeiten und vieles mehr. Die Arbeiten werden spontan vor Ort "über den Gartenzaun" zu einem angeblichen Schnäppchenpreis angeboten. Oft werben diese Handwerksbetriebe auch vorab über Anzeigen in lokalen Zeitungen oder Flyern, die sich in Briefkästen wiederfinden. Die dort genannten Kontaktdaten und -adressen existieren in einigen Fällen gar nicht. Es wird empfohlen entsprechende Angebote und Anbieter genau zu überprüfen. Besonders häufig haben es diese Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen. Es wird teilweise auch behauptet, dass man gerade im nahegelegenen Neubaugebiet arbeiten würde, aber zufällig Zeit hätte die angebotenen Arbeiten auszuführen. Die Polizei rät, jegliche Angebote dieser Art abzulehnen, sei es spontane Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück (insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten) oder andere in Haus und Garten. Wenn Sie angesprochen werden, wenden Sie sich sofort an die Polizei. Achten Sie in diesem Zusammenhang auch auf Ihre älteren Nachbarn

Lüneburg - Ladung unzureichend gesichert - Weiterfahrt untersagt

Bereits am Samstag, 17.04.21, kontrollierten Polizeibeamte in der Gorch-Fock-Straße einen 51-Jährigen, der mit seinem Pkw und einem beladenen Anhänger unterwegs war. Auf dem Anhänger befanden sich diverse Gegenstände, die über die Bordwand des Anhängers herausragten und unzureichend gegen Herabfallen gesichert waren. Die Weiterfahrt wurde dem 52-Jährigen bis zur Beseitigung des Zustandes untersagt. Des Weiteren muss er mit einem Verwarngeld bzw. einem Bußgeld rechnen.

++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Mit dem Einzug des Frühjahres starteten etliche Bürgerinnen und Bürger ihre Verschönerungsprojekte sowohl rund ums Haus bzw. im Garten. Dazu werden Pkw und Anhänger zum Transport der benötigten Werkstoffe, Grünabfälle oder beispielweise Kies genutzt. Bei Kontrollen stellt die Polizei immer wieder zum Teil erheblichen Überladungen und auch unzureichend gesicherte Ladung, wie im zuvor geschilderten Fall, fest. Je nach "Schwere" des Verstoßes können Verwarngelder bzw. Bußgelder fällig werden und zusätzlich die Weiterfahrt bis zur Behebung des Zustandes untersagt werden.

Schlussendlich wird darauf hingewiesen, dass die Höchstgeschwindigkeit für einen Pkw mit Anhänger außerhalbgeschlossener Ortschaften maximal 80 km/h beträgt; Ausnahmen (auf Kraftfahrstraße und Bundesautobahnen) sind möglich für Anhänger, die über eine 100 km/h Plakette und die entsprechende Bereifung verfügen.

Lüneburg - Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pedelec

Am 19.04.21, gegen 13.15 Uhr, befuhr eine 64-Jährige mit ihrem Pedelec den Fahrradweg der Straße Am Schwalbenberg in Richtung der Dahlenburger Landstraße. Auf Höhe einer der Berufsbildenden Schulen kam es zum Zusammenstoß mit einem 17 Jahre alten Fußgänger, der auf dem Fahrradweg stand. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Klinikum.

Lüchow-Dannenberg

Langendorf, OT. Gusborn - unter Drogen im Rahmen der Geschwindigkeitskontrolle

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 19.04.21 auf der Bundesstraße 191. Der Mann war gegen 16:50 Uhr auf der Bundesstraße mit 129 km/h zu schnell unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten darüber hinaus auch drogenbedingte körperliche Ausfallerscheinungen fest. Ein Urintest auf Drogen verlief positiv. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Im Rahmen der weiteren Geschwindigkeitskontrolle ahndeten die Beamten in Langendorf noch vier weitere Geschwindigkeitsverstöße. Der Tagesschnellste wurde mit 136 km/h gemessen.

Küsten - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 19.04.21 im Bereich Krummasel. Dabei waren insgesamt neun Fahrer zu schnell unterwegs, wobei der Tagesschnellste mit gut 110 km/h gemessen wurde.

Lüchow - Kollision zwischen Pkws

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 19.04.21 in der Tarmitzer Straße. Ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel Vectra wollte gegen 15:15 Uhr von einem Parkplatz in der Tarmitzer Straße einbiegen und übersah dabei den Pkw VW Polo einer ebenfalls 19-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Sachschaden von gut 3.500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Uelzen

Uelzen - Scheibe eingeschlagen - vermutlich nichts gestohlen

Die Scheibe eines Doppelfensters einer Lagerhalle Im Neuen Felde schlug ein Unbekannter im Zeitraum des Wochenendes zwischen dem 16. und 19.04.21 ein. Dadurch gelangte die Person ins Gebäudeinnere, schaute sich um, stahl jedoch vermutlich nichts. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden und später in den Abendstunden des 19.04.21 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt 30 Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, einen 54 Jahren alten Pkw-Fahrer, erwartet mit 150 km/h ein Fahrverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell