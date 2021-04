Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Warenkreditbetrug vorläufig fest ++ unter Drogen mit Fahrrad unterwegs - Widerstand geleistet ++ Cannabisgeruch aus Wohnung ++ ... die Polizei kontrolliert

Lüneburg (ots)

Presse - 22.04.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Warenkreditbetrug vorläufig fest

Vor genau einer Woche, am 15.04.21, bestellten unbekannte Täter bei einem Online Versandhandel Ware für 1.600 Euro und verwendeten dabei die Personalien eines in Lüneburg wohnhaften Mannes. Dieser wunderte sich über eine Versandbestätigung und erstattete Anzeige. Am 21.04.21, um die Mittagszeit, wollte ein 26-jähriger Täter die Ware an einen Paketshop in der Universitätsallee abholen, statt das Paket auszuhändigen, rief man von dort jedoch die Polizei. Im Laufe der eingeleiteten Fahndung konnte der 26-Jährige in der Nähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der nigerianische Tatverdächtige hatte gefälschte Ausweispapiere dabei, zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl wegen illegalen Aufenthaltes vor.

Lüneburg - versuchter Einbruch

Zwischen dem 20.04.21, 16.00 Uhr, und dem 21.04.21, 10.00 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in eine Änderungsschneiderei in der Kuhstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten eine Tür, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten hinein. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Portemonnaie gestohlen

Einer 88-Jährigen wurde am 21.04.21, zwischen 12.15 und 12.30 Uhr, das Portemonnaie mit Bargeld und diversen Kundenkarten von unbekannten Tätern gestohlen. Die Seniorin hatte bei einem Lebensmitteldiscounter im Häcklinger Weg eingekauft und die Handtasche im Einkaufswagen abgelegt, als der Diebstahl geschah. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen abgebaut und gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen dem 19. und 21.04.21 von einem Lkw-Anhänger, der in der Otto-Brenner-Straße abgestellt war, das Kennzeichen LG - TS 7771 abgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogen mit Fahrrad unterwegs - Widerstand geleistet

Am Mittwoch, 21.04.21, gegen 18.15 Uhr, wurde ein 57-Jähriger in der Straße Vor dem Neuen Tore von der Polizei kontrolliert. Der 57-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Zuvor war der Fahrradfahrer bereits auf dem Parkplatz eines nahegelegenen Getränkemarktes gestürzt. Zeugen hatten ihm hochgeholfen und zu Fuß nach Hause begleitet, jedoch war der 57-Jährige von dort wieder aufgebrochen. Bei der Feststellung seiner Personalien leistete der berauschte Fahrradfahrer Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten. Ihm wurde jedoch eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Das Fahrrad verblieb auf der Dienststelle, um weitere Fahrten am Mittwochabend zu verhindern.

Brietlingen - Fahrrad gestohlen

Ein schwarzes Trekkingrad Winora Jamaica wurde am 21.04.21, zwischen 10.00 und 12.45 Uhr gestohlen. Das Fahrrad hatte in einem Fahrradständer im Schierenweg gestanden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Echem - die Polizei kontrolliert ...

Am Mittwochvormittag, 21.04.21, haben Polizeibeamte in der ortsdurchfahrt Echem die Geschwindigkeit gemessen. Insgesamt waren zwischen 11.00 und 12.30 Uhr vier Autofahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 68 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

Lüchow-Dannenberg

Wustrow - Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall im Verlauf des 20.04.21. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischen 07:00 und 17:30 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Remontestraße in Wustrow touchiert und diesen beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. - 354, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel - telefonierend auf dem Fahrrad - Grinder mit Marihuana sichergestellt

Einen 18-Jährigen mit einem Fahrrad kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.04.21 in der Ebstorfer Straße. Der Heranwachsende aus der Region hatte gegen 14:00 Uhr mit einem Handy während der Fahrt telefoniert. Im Rahmen der Kontrolle hatte der Mann neben einem Einhandmesser auch einen sog. Grinder mit Marihuana-Anhaftungen bei sich. Ihn erwarten neben dem Verkehrsverstoß auch Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

Uelzen - Cannabisgeruch aus Wohnung

In eine Wohnung im Uelzener Stadtgebiet begab sich die Polizei in den Abendstunden des 21.04.21 nach einem Hinweis auf deutlichen Cannabisgeruch. Als die Bewohner gegen 19:00 Uhr den Polizeibeamten auf Klingeln die Tür öffneten, nahmen die Beamten deutlichen Cannabis-Geruch aus der Wohnung wahr und konnten eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auf dem Küchentisch sicherstellen. Die Bewohner waren uneinsichtig auch aufgrund des eingeleiteten Strafverfahrens und beleidigten parallel die Beamten.

Bad Bodenteich - ohne Führerschein unterwegs

Einen 36 Jahre alten Pkw-Fahrer stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 21.04.21 im Waldweg. Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich heraus, dass dieser keinen Führerschein mehr besaß, da dieser bereits einige Tage zuvor unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen war. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Uelzen - mit E-Scootern unter Drogeneinfluss unterwegs

Gleich mehrere Personen auf sog. E-Scootern, die unter Drogeneinfluss standen, stoppte die Polizei im Verlauf des 21.04.21. Gegen 13:30 Uhr war ein 51-Jähriger An der Zuckerfabrik mit einem E-Scooter unterwegs. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Der Konsum am Vorabend wurde eingeräumt.

Gegen 16:30 Uhr galt gleiches auch für einen 36-Jährigen mit einem E-Scooter im Spottweg. Auch bei ihm verlief ein Urintest auf THC und Kokain positiv.

Einen weiteren E-Scooter-Fahrer stoppten Beamten dann gegen 19:15 Uhr in der Bahnhofstraße. Dieser stand unter dem Einfluss von THC, was ebenfalls ein Urintest bestätigte. Alle Personen erwarten entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen/Barum - ... die Polizei kontrollierte die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 21.04.21 in der Albrecht-Thaer-Straße in Uelzen. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu schnell unterwegs.

In den Morgenstunden des 22.04.21 ahndeten Beamten auch auf der Bundesstraße 4 - bei Tätendorf-Eppensen entsprechende Geschwindigkeitsverstöße. Hier waren insgesamt 11 Fahrer zu schnell unterwegs. Schnellster war ein Fahrer mit 137 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell